Португальцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Она позволила им пробиться в 1/8 финала, заняв первое место в своей группе, сообщает 24 Канал.

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Трубин получил признание за игру против Баварии

В основном составе "орлов" вышел украинский вратарь Анатолий Трубин. Он во второй раз оставил свои ворота "сухими" на турнире, совершив четыре сейва.

За такое уверенное выступление голкипер Бенфики был признан лучшим игроком поединка. Организаторы Клубного ЧМ-2025 вручили ему индивидуальный приз по итогу встречи.



Трубина признали лучшим игроком матча против Баварии / Фото из соцсетей Бенфики

Все свои сейвы украинец совершил во втором тайме. Первые из них произошли на 51-й минуте, когда Анатолий сначала спас свою команду после удара Лероя Сане, который не реализовал выход один на один, а уже через считанные секунды справился с ударом Томаса Мюллера.

Как Анатолий Трубин совершил двойной сейв: смотрите видео

Следующий раз украинский вратарь спас свою команду на 75-й минуте. После суматохи в штрафной площади Александар Павлович бил с близкого расстояния, но Анатолий Трубин был на месте.

Третий сейв Трубина в матче Бенфика – Бавария: смотрите видео

А уже в конце встречи Бавария могла вырвать ничью усилиями того же Лероя Сане. Он снова вываливался один на один с Анатолием Трубиным, но тот снова не позволил немцу отличиться голом.

Видео четвертого сейва Анатолия Трубина

К слову. Всего в нынешнем сезоне Анатолий Трубин провел 50 матчей на клубном уровне. В них он пропустил 50 голов и 21 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что в 1/8 финала Бенфика сыграет с Челси. "Синие" заняли второе место в своей группе благодаря победе в последнем туре над тунисским Эсперансом.