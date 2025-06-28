Футболістку Айтану Бонматі госпіталізували до лікарні. Через це вона пропустила попередній матч збірної Іспанії проти Японії, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

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Що з Бонматі

Відомо, що футболістка Барселони потрапила до лікарні менш ніж за тиждень до початку чемпіонату Європи з футболу. У дівчини діагностували вірусний менінгіт.

За словами Айтани та лікарів, її стан стабільний і контролюється, однак наразі невідомо, коли спортсменка зможе повернутися до повноцінної гри.

Довідка. Євро-2025 розпочнеться 2 липня. У першому матчі зійдуться Фінляндія та Ісландія, а збірна Іспанії зіграє свій перший матч 3 липня проти Португалії.

Відзначимо, що Айтана Бонматі є дворазовою володаркою "Золотого м'яча" і одною з найтитулованіших футболісток світу. Вона виступає у складі Барселони.