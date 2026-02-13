Стали на колено с флагом: украинские лыжники устроили мощную акцию памяти на Олимпиаде

Представители сборной Украины устроили акцию памяти на Олимпиаде. Произошло это после выступления в гонке с раздельным стартом в лыжном спорте.

Украинцы совершили символический жест, став на колено с национальным флагом в руках. Это стало ярким посланием памяти о погибших украинских спортсменах и солидарности со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, который не смог выступить из-за спорной ситуации со своим шлемом, сообщил НОК на своей странице в фейсбуке.

Какой месседж хотели донести украинские лыжники?

В гонке с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх-2026 украинские спортсмены Александр Лисогор и Дмитрий Драгун финишировали соответственно на 60-й и 71-й позициях.

Однако после завершения соревнования вся команда вместе с тренерами и техническим персоналом, держа сине-желтый флаг, опустилась на одно колено – жест, имеющий глубокое символическое значение.

Этим украинские лыжники почтили память погибших во время российско-украинской войны спортсменов, а также выразили поддержку Владиславу Гераскевичу, скелетонисту, который столкнулся с дисквалификацией из-за своего шлема с изображениями погибших.

Значение акции памяти

По сообщению Национального олимпийского комитета Украины, к этой символической акции присоединились и представители других стран, что придало поступку международного эхо.

Украинские спортсмены отметили, что даже на мировой спортивной арене важно помнить о трагедии и бороться за ценности, которые они олицетворяют для своей страны.

Что известно о скандале вокруг Гераскевича?