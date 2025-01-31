Аль-Иттифак – Аль-Шабаб 3:1

Голы: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта, 43 – Хамдалла, 40

Сегодня, 31 января, состоялся 18-й тур саудовской Про-лиги сезона-2024/2025. В одном из матчей Аль-Иттифак дома принимал Аль-Шабаб, сообщает 24 канал.

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Бущан начал с поражения

Первый матч в составе Аль-Шабаба для Георгия Бущана выдался не лучшим образом. Новая команда украинского голкипера уступила Аль-Иттифаку.

Счет голам в матче открыл экс-игрок Ливерпуля и ПСЖ Жоржиньо Вейналдум. Гости смогли отыграться после первого пропущенного мяча, но через три минуты Георгий Бущан пропустил второй гол в составе нового коллектива.

На 75-й минуте новый партнер украинского вратаря Хамдалла мог сравнять счет. Однако марокканский форвард промахнулся с 11-метровой отметки, пробив выше ворот.

В компенсированное время Вейналдум окончательно установил победителя матча. В итоге игра завершилась победой Аль-Иттифака со счетом 3:1.

К слову. Аль-Шабаб занимает 6 место в чемпионате Саудовской Аравии сезона-2024/2025. После сыгранных 18 туров "белые львы" имеют 29 пунктов.

В следующем туре саудовской Про-лиги Аль-Шабаб встретится с Аль-Халидж. Матч состоится на домашнем стадионе "белых львов" – 6 февраля, в 17:20 по киевскому времени.