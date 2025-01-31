Накануне 5-кратный обладатель "Золотого мяча" установил очередное историческое достижение. Это произошло в матче чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Раэда.

Читайте также Лунин и Трубин узнали своих соперников: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

Невероятный показатель

Аль-Наср одержал победу на выезде со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке забил именно Криштиану Роналду.

Этот результат позволил португальцу в очередной раз переписать историю футбола. Он первый игрок, который достиг отметки в 700 побед на клубном уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca.

С какими клубами Криштиану достиг юбилейной отметки

Спортинг – 13 побед

Манчестер Юнайтед – 214

Реал – 316

Ювентус – 91

Аль-Наср – 66

К слову. Криштиану Роналду является также самым результативным игроком в истории футбола. Он забил 786 мячей на клубном уровне и 135 – в составе сборной Португалии.

Отметим, что контракт португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025 года. Пока неизвестно, будут ли стороны продолжать сотрудничество.