Напередодні 5-разовий володар "Золотого м'яча" встановив чергове історичне досягнення. Це сталося в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Раеда.
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Шалений показник
Аль-Наср здобув перемогу на виїзді з рахунком 2:1. Перший гол у цьому поєдинку забив саме Кріштіану Роналду.
Цей результат дозволив португальцю вчергове переписати історію футболу. Він перший гравець, який досягнув позначки в 700 перемог на клубному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.
З якими клубами Кріштіану досягнув ювілейної позначки
- Спортінг – 13 перемог
- Манчестер Юнайтед – 214
- Реал – 316
- Ювентус – 91
- Аль-Наср – 66
До слова. Кріштіану Роналду є також найрезультативнішим гравцем в історії футболу. Він забив 786 м’ячів на клубному рівні та 135 – у складі збірної Португалії.
Зазначимо, що контракт португальця з Аль-Насром розрахований до 30 червня 2025 року. Наразі невідомо, чи будуть сторони продовжувати співпрацю.