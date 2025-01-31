Напередодні 5-разовий володар "Золотого м'яча" встановив чергове історичне досягнення. Це сталося в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Раеда.

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Шалений показник

Аль-Наср здобув перемогу на виїзді з рахунком 2:1. Перший гол у цьому поєдинку забив саме Кріштіану Роналду.

Цей результат дозволив португальцю вчергове переписати історію футболу. Він перший гравець, який досягнув позначки в 700 перемог на клубному рівні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.

З якими клубами Кріштіану досягнув ювілейної позначки

Спортінг – 13 перемог

Манчестер Юнайтед – 214

Реал – 316

Ювентус – 91

Аль-Наср – 66

До слова. Кріштіану Роналду є також найрезультативнішим гравцем в історії футболу. Він забив 786 м’ячів на клубному рівні та 135 – у складі збірної Португалії.

Зазначимо, що контракт португальця з Аль-Насром розрахований до 30 червня 2025 року. Наразі невідомо, чи будуть сторони продовжувати співпрацю.