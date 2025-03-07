Бущан пропустил от Роналду: Аль-Наср и Аль-Шабаб сыграли вничью в столичном дерби

В пятницу, 7 марта, состоялся 24-й тур Про-лиги Саудовской Аравии сезона-2024/2025. В одном из матчей Аль-Наср принимал Аль-Шабаб.

Аль Наср – Аль-Шабаб 2:2

Голы: Яхья, 45+2, Роналду, 45+7 – Хамдалла, 44 (П), Al Swhirekh, 67

Аль-Наср в прошлом туре неожиданно уступил Аль-Орубе. Поэтому "Рыцарей Неджда" устраивала только победа в столичном дерби, чтобы продолжить бороться за самые высокие места в чемпионате, сообщает 24 канал.

Боевая ничья

Аль-Наср в первом тайме доминировал над Аль-Шабабом. Однако именно Аль-Шабаб смог заработать пенальти, который реализовал Хамдалла и выйти вперед в конце первого тайма. Преимущество гостей держалось недолго.

В компенсированные арбитром минуты "Рыцари Неджда" смогли не только отыграться, но и вышли вперед. Сначала голом отметился Айман Я'хя, а затем Криштиану Роналду во второй раз поразил ворота Аль-Шабаба, которые защищает Георгий Бущан.

В начале второго тайма Аль-Наср остался в меньшинстве. Главный рефери удалил Мохаммеда аль-Фатила. На 67-й минуте матча Аль-Шабаб смог сравнять счет – 2:2.

Больше голов команды не забивали, несмотря на немало созданных опасных моментов. В итоге Аль-Наср и Аль-Шабаб сыграли вничью со счетом 2:2.