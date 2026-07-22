Вклад Алекса Баэна в победу "Фурии Рохи" ощутим: он провел семь матчей и забил один гол, а также отдал одну голевую передачу. Благодаря этому вингер "Вильярреала" стал первым на континенте обладателем условного "Золотого шлема", пишет 24 Канал.

Какой рекорд установил Алекс Баена

Как и многие его партнеры по команде, Баена входил в состав испанской сборной два года назад на победном Евро-2024, а также в воскресенье поднял над головой Кубок мира.

Но уникальность вингера заключается в том, что после изнурительного чемпионата Европы летом 2024 года он еще и нашел в себе силы отправиться во Францию на Олимпийский турнир. И там испанцы одержали победу, обыграв в финале хозяев турнира – французов – со счетом 5:3. Баэна даже отличился в решающей игре.

Таким образом, Алекс стал первым европейцем в истории, у которого есть победы на Евро, Мундиале и Олимпийских играх. Ни одному другому футболисту с нашего континента не удавалось собрать такой впечатляющий набор.

Есть ли еще что-то с подобным достижением

В целом в истории мирового футбола было лишь два игрока, у которых в своей коллекции трофеев были Кубок мира, золотая олимпийская медаль и кубок своего континентального первенства. Оба обрели такой статус в 2022 году.

Речь идет о Лионеле Месси и Анхеле ди Марии. Легенды сборной Аргентины выиграли Олимпиаду в 2008 году в Пекине, обыграв в финале сборную Нигерии. Оба в 2021 году стали победителями Кубка Америки. А в 2022 году в Катаре дополнили это победой на чемпионате мира.