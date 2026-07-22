Внесок Алекса Баена у перемогу "Фурії Рохи" відчутний: він провів сім матчів і записав до активу гол плюс пас. Завдяки цьому вінгер Вільярреалу став першим на континенті володарем умовного "Золотого шолому", пише 24 Канал.

Який рекорд встановив Алекс Баена

Як і чимало його партнерів по команді, Баена був у складі іспанської збірної два роки тому на переможному Євро-2024, а також у неділю здійняв над головою Кубок світу.

Але унікальність вінгера полягає у тому, що після виснажливого європейського чемпіонату влітку 2024 року він ще й знайшов у собі сили поїхати до Франції на Олімпійський турнір. І там іспанці тріумфували, обігравши у фіналі господарів французів 5:3. Баена навіть відзначився у вирішальній грі.

Таким чином Алекс став першим європейцем в історії, у якого є перемоги на Євро, Мундіалі і Олімпійських іграх. Жодному іншому футболісту з нашого континенту не вдавалося зібрати такий вражаючий комплект.

Чи є хтось ще з подібним досягненням

Загалом в історії світового футболу були лише два гравці, які мали у своїй трофейній кімнаті Кубок світу, золоту олімпійську медаль і кубок своєї континентальної першості. Обидва набули такого статусу у 2022 році.

Мова про Ліонеля Мессі та Анхеля ді Марію. Легенди збірної Аргентини виграли Олімпіаду у 2008 році у Пекіні, перегравши у фіналі збірну Нігерії. Обидва у 2021 році стали тріумфаторами Копа Америка. А у 2022 у Катарі доповнили це перемогою на Мундіалі.