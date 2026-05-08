Скандал в АПЛ: звезду Борнмута отстранили от футбола из-за флирта с 15-летней девочкой

Футболист английского Борнмута оказался в центре громкого скандала после появления в сети подозрительных сообщений. Клуб уже отстранил игрока и начал внутреннее расследование.

Испанский защитник Алекс Хименес, который лишь недавно стал важным игроком команды Андони Ираолы, пропустит ближайший матч Премьер-лиги против Фулхэма. Причиной стали публикации в соцсетях с якобы его перепиской с несовершеннолетней, пишет The Guardian.

Как отреагировали в Борнмуте?

В заявлении клуба на официальном сайте указано, что Борнмуту известно о сообщениях, которые распространяются в соцсетях, а ситуация считается серьезной. Именно поэтому 21-летнего правого защитника исключили из заявки на игру, пока идет проверка.

Главный тренер "вишен" Андони Ираола также подтвердил, что клуб ожидает результатов расследования, прежде чем принимать дальнейшие решения.

Карьера под угрозой после прорывного сезона

Хименес провел 32 матча в сезоне и считался одним из открытий Борнмута после перехода из Милана. Воспитанник Реала только в феврале оформил полноценный трансфер, но теперь его будущее в клубе оказалось под вопросом из-за репутационного удара.

Сейчас сам футболист публично не комментировал ситуацию, а Борнмут воздерживается от новых заявлений до завершения проверки.

Что известно об Алексе Хименесе?