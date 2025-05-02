Культура Толстоевского в чистом виде: Зверев во время матча обматерил отца – позорное видео
- Александр Зверев во время матча 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Мадриде проиграл Франсиско Черундоло и обматерил своего отца.
- Зверев агрессивно отреагировал на совет отца, используя русскую брань, что вызвало резонанс в сети.
В Мадриде продолжается престижный теннисный турнир серии ATP 1000. Во время матча 1/8 финала произошел некрасивый эпизод с участием второй ракетки мира Александра Зверева.
Вторая ракетка мира сенсационно уступил аргентинцу Франсиско Черундоло со счетом 6:7, 3:6. Кроме неожиданного поражения этот поединок также запомнился позорным поведением немецкого спортсмена, который имеет российские корни, сообщает 24 Канал.
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Обругал отца на чистом русском языке
Он несколько раз не сдержал эмоций. В одном из моментов звездный теннисист бросил ракетку о корт, а затем поссорился с судьей, пытаясь доказать правоту после подачи соперника.
Однако наибольший резонанс вызвал эпизод, когда Зверев обматерил своего отца, который является бывшим российским игроком, а ныне его тренером. В ответ на игровой совет по технике удара, Александр агрессивно воскликнул: "Да ты за**ал со своим вращением".
Как Зверев вызверился на отца: смотрите видео
К слову. Это уже далеко не первый случай на корте, когда теннисист публично унижает своего тренера. В 2020 году была подобная ситуация и тогда Зверев-старший расплакался на трибунах.
Напомним, что в апреле произошел еще один неприятный момент во время матча Александра Зверева. Его во время матча обвинили в домашнем насилии.