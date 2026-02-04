Зимние Олимпийские игры: один украинский спортсмен является уникальным рекордсменом

Четыре года назад Украина завоевала лишь одну награду на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Серебряную медаль в лыжной акробатике тогда получил Александр Абраменко.

В суперфинале он занял второе место, уступив китайскому спортсмену Ци Гуанпу. Эта серебряная медаль стала для Александра второй олимпийской наградой в карьере после "золота" Пхенчхана-2018, сообщает НОК.

Какие достижения у Александра Абраменко?

Абраменко стал первым украинцем, который выиграл медали на двух зимних Олимпиадах подряд, а также вторым украинским спортсменом, что дважды поднимался на пьедестал в зимних Играх. Он считается самым успешным представителем Украины в зимних видах спорта.

Сейчас Александр Абраменко работает старшим тренером национальной сборной Украины по лыжной акробатике и готовит новое поколение спортсменов к олимпийским свершениям.

Украинские призеры зимних Олимпиад

На протяжении всей истории независимой Украины на зимних Олимпийских играх наши спортсмены одерживали победы и награды в биатлоне, фристайле и фигурном катании.

В медальной копилке украинской команды – 9 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Среди самых ярких имен, запечатлевшихся в истории:

Золото: Оксана Баюл (фигурное катание), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон), Александр Абраменко (фристайл).

Серебро: Елена Петрова (биатлон), Александр Абраменко (фристайл).

Бронза: Валентина Цербе-Несина, Лилия Ефремова, Вита Семеренко (биатлон), Руслан Гончаров и Елена Грушина (фигурное катание).

До Олимпиады-2022 только одна украинка смогла завоевать две медали на Зимних Играх – биатлонистка Вита Семеренко, которая в 2014 году получила "золото" и "бронзу". Абраменко же повторил это достижение на двух разных Олимпиадах подряд и стал первым украинцем, который смог этого достичь.

Что известно об Олимпиаде-2026?