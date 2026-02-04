Зимние Олимпийские игры: один украинский спортсмен является уникальным рекордсменом
- Александр Абраменко стал самым успешным украинским спортсменом на зимних Олимпиадах, добыв серебро в Пекине-2022 и золото в Пхенчхане-2018.
- На Олимпиаде-2026 Украину представят 46 спортсменов в 11 видах спорта, что является одной из самых многочисленных команд в истории зимних Игр.
Четыре года назад Украина завоевала лишь одну награду на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Серебряную медаль в лыжной акробатике тогда получил Александр Абраменко.
В суперфинале он занял второе место, уступив китайскому спортсмену Ци Гуанпу. Эта серебряная медаль стала для Александра второй олимпийской наградой в карьере после "золота" Пхенчхана-2018, сообщает НОК.
Какие достижения у Александра Абраменко?
Абраменко стал первым украинцем, который выиграл медали на двух зимних Олимпиадах подряд, а также вторым украинским спортсменом, что дважды поднимался на пьедестал в зимних Играх. Он считается самым успешным представителем Украины в зимних видах спорта.
Сейчас Александр Абраменко работает старшим тренером национальной сборной Украины по лыжной акробатике и готовит новое поколение спортсменов к олимпийским свершениям.
Украинские призеры зимних Олимпиад
На протяжении всей истории независимой Украины на зимних Олимпийских играх наши спортсмены одерживали победы и награды в биатлоне, фристайле и фигурном катании.
В медальной копилке украинской команды – 9 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.
Среди самых ярких имен, запечатлевшихся в истории:
Золото: Оксана Баюл (фигурное катание), Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная (биатлон), Александр Абраменко (фристайл).
Серебро: Елена Петрова (биатлон), Александр Абраменко (фристайл).
Бронза: Валентина Цербе-Несина, Лилия Ефремова, Вита Семеренко (биатлон), Руслан Гончаров и Елена Грушина (фигурное катание).
До Олимпиады-2022 только одна украинка смогла завоевать две медали на Зимних Играх – биатлонистка Вита Семеренко, которая в 2014 году получила "золото" и "бронзу". Абраменко же повторил это достижение на двух разных Олимпиадах подряд и стал первым украинцем, который смог этого достичь.
Что известно об Олимпиаде-2026?
Украину представят 46 спортсменов в 11 видах спорта – одна из самых многочисленных команд за историю выступлений на зимних Играх, тем самым, наша команда самая большая среди других.
Украинские спортсмены могут начать выступления еще до официального открытия Игр – в частности, тренировки и квалификации состоятся 4 – 7 февраля, сообщает МОК.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо объединят в соперничестве за медали более 2800 атлетов из 93 стран. Это впервые, когда Игры официально проводятся сразу в двух городах.