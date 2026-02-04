У суперфіналі він посів друге місце, поступившись китайському спортсмену Ці Гуанпу. Ця срібна медаль стала для Олександра другою олімпійською нагородою в кар'єрі після "золота" Пхьончхана-2018, повідомляє НОК.
Які досягнення в Олександра Абраменка?
Абраменко став першим українцем, який виграв медалі на двох зимових Олімпіадах поспіль, а також другим українським спортсменом, що двічі піднімався на п'єдестал у зимових Іграх. Він вважається найуспішнішим представником України у зимових видах спорту.
Нині Олександр Абраменко працює старшим тренером національної збірної України з лижної акробатики та готує нове покоління спортсменів до олімпійських звершень.
Українські призери зимових Олімпіад
Протягом усієї історії незалежної України на зимових Олімпійських іграх наші спортсмени здобували перемоги та нагороди в біатлоні, фристайлі та фігурному катанні.
У медальній скарбничці української команди – 9 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові.
Серед найяскравіших імен, що закарбувалися в історії:
Золото: Оксана Баюл (фігурне катання), Віта Семеренко, Юлія Джіма, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна (біатлон), Олександр Абраменко (фристайл).
Срібло: Олена Петрова (біатлон), Олександр Абраменко (фристайл).
Бронза: Валентина Цербе-Несіна, Лілія Єфремова, Віта Семеренко (біатлон), Руслан Гончаров та Олена Грушина (фігурне катання).
До Олімпіади-2022 лише одна українка змогла завоювати дві медалі на Зимових Іграх – біатлоністка Віта Семеренко, яка у 2014 році здобула "золото" та "бронзу". Абраменко ж повторив це досягнення на двох різних Олімпіадах поспіль і став першим українцем, який зміг цього досягти.
Що відомо про Олімпіаду-2026?
Україну представлять 46 спортсменів у 11 видах спорту – одна з найчисельніших команд за історію виступів на зимових Іграх, тим самим, наша команда найбільша з-поміж інших.
Українські спортсмени можуть почати виступи ще до офіційного відкриття Ігор – зокрема, тренування та кваліфікації відбудуться 4 – 7 лютого, повідомляє МОК.
Зимові Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні‑д'Ампеццо об'єднають у суперництві за медалі понад 2800 атлетів із 93 країн. Це вперше, коли Ігри офіційно проводяться одразу в двох містах.