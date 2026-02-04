Їх прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Ще до старту змагань відбудуться деякі офіційні заходи інформує 24 Канал.

Коли Україна вперше виступить на Олімпіаді-2026?

Зокрема, кваліфікація керлінгу розпочнеться 4 лютого. Також у цей день перші українські спортсмени продемонструють свої навички.

Вони візьмуть участь в офіційних тренуваннях. Відкриє цю програму для нашої збірної Дмитро Шеп'юк, інформує МОК.

Наш гірськолижник зробить це о 13:30 за київським часом. Також стартовий тренувальний заїзд проведуть санкарі Андрій Мандзій та Антон Дукач (21:30).

Перші ж змагання для "синьо-жовтих" розпочнуться 7 жовтня. Катерина Коцар об 11:30 стартує у кваліфікації фристайлу.

Довідка. Загалом Україну на Олімпійських іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Така ж кількість була й у Пекіні-2022.

Зазначимо, що найбільше "синьо-жовті" матиму представництва в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).

Як Україна виступала раніше на зимових ОІ?