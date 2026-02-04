Їх прийматимуть Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Ще до старту змагань відбудуться деякі офіційні заходи інформує 24 Канал.
Коли Україна вперше виступить на Олімпіаді-2026?
Зокрема, кваліфікація керлінгу розпочнеться 4 лютого. Також у цей день перші українські спортсмени продемонструють свої навички.
Вони візьмуть участь в офіційних тренуваннях. Відкриє цю програму для нашої збірної Дмитро Шеп'юк, інформує МОК.
Наш гірськолижник зробить це о 13:30 за київським часом. Також стартовий тренувальний заїзд проведуть санкарі Андрій Мандзій та Антон Дукач (21:30).
Перші ж змагання для "синьо-жовтих" розпочнуться 7 жовтня. Катерина Коцар об 11:30 стартує у кваліфікації фристайлу.
Довідка. Загалом Україну на Олімпійських іграх-2026 представлять 46 спортсменів. Така ж кількість була й у Пекіні-2022.
Зазначимо, що найбільше "синьо-жовті" матиму представництва в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).
Як Україна виступала раніше на зимових ОІ?
Вперше наша країна була представлена на Білій Олімпіаді у 1994 році. Тоді дебютну медаль для "синьо-жовтих" здобула Валентина Цербе-Несіна, а перше "золото" – Оксана Баюл.
Загалом Україна має у своєму активі поки дев'ять нагород: три "золота", одне "срібло" та п'ять "бронз". Жодної медалі наші спортсмени не здобули на двох Іграх – у 2002 та 2010 роках.
Найуспішнішим видом спорту є біатлон (5 медалей). Ще по дві нагороди українці виграли у фристайлі та фігурному катанні.
Поки останнім медалістом є Олександр Абраменко. Він став чемпіоном у 2018 році та здобув "срібло" в Пекіні-2022.