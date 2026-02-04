Лілія Вайгіна-Єфремова не була зіркою біатлону, але свій найкращий виступ в кар'єрі продемонструвала саме тоді, коли це максимально потрібно – на Олімпійських іграх. 24 Канал розповідає історію медалістки Турина-2006.
Чому росіянка Єфремова стала українкою?
За інформацією із Вікіпедії, Лілія Єфремова народилася у Чебоксарах і має чуваське коріння. До 2002 року на змаганнях вона представляла Росію.
Але на Олімпіаду-2002 у Солт-Лейк-Сіті спортсменку залишили поза складом команди. Тож вона вирішила змінити громадянство і увійшла в новий олімпійський цикл вже як біатлоністка збірної Білорусі.
На той час в українському біатлоні існувала мода на натуралізацію атлетів з сусідніх держав. Запропонували український паспорт і Єфремовій, яка на індивідуальному рівні не вражала. Лілія погодилася і отримала місце в заявці України на Олімпійські ігри в Турині у 2006 році.
Як Єфремова здобула олімпійську бронзу?
Зовсім не будучи фавориткою і не маючи особливих успіхів на етапах Кубка світу, Єфремова у спринті раптово вразила ідеально чистою стрільбою. І це при тому, що саме робота на вогневих рубежах ніколи не була її сильною стороною: менше 80% влучності в найкращий сезон.
Ходом біатлоністка поступилася лише француженці Флоран Робер і шведці Анні-Карін Олафссон, до того ж мінімально – 6 і 4 секундами відповідно. У підсумку сенсаційна бронза, яка настільки схилювала саму Лілію, що на п'єдесталі пошани вона ледве трималася на ногах.
Пізніше в інтерв'ю Biathlon Place Єфремова розповідала: коли отримувала від Сергія Бубки нагороду, то прошепотіла йому, що боїться "впасти з тумбочки". Тодішній президент НОК сказав: "Стій, Ліля, стій".
Де зараз Лілія Єфремова?
- Після Олімпіади біатлоністка вийшла заміж за свого тренера Костянтина Вайгіна і взяла подвійне прізвище. Ще три сезони бігла гонки Кубка світу, але у загальному заліку не підіймалася вище 53-ої сходинки.
- По завершенні кар'єри Вайгіна-Єфремова нечасто з'являлася у публічному просторі. Але іноді коментувала виступи українських біатлоністів у ролі експертки.