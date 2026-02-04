Лилия Вайгина-Ефремова не была звездой биатлона, но свое лучшее выступление в карьере продемонстрировала именно тогда, когда это максимально нужно – на Олимпийских играх. 24 Канал рассказывает историю медалистки Турина-2006.

Смотрите также Кто является рекордсменом Украины по количеству олимпийских медалей

Почему россиянка Ефремова стала украинкой?

По информации из Википедии, Лилия Ефремова родилась в Чебоксарах и имеет чувашские корни. До 2002 года на соревнованиях она представляла Россию.

Но на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити спортсменку оставили вне состава команды. Поэтому она решила сменить гражданство и вошла в новый олимпийский цикл уже как биатлонистка сборной Беларуси.

В то время в украинском биатлоне существовала мода на натурализацию атлетов из соседних государств. Предложили украинский паспорт и Ефремовой, которая на индивидуальном уровне не впечатляла. Лилия согласилась и получила место в заявке Украины на Олимпийские игры в Турине в 2006 году.

Как Ефремова получила олимпийскую бронзу?

Совсем не будучи фавориткой и не имея особых успехов на этапах Кубка мира, Ефремова в спринте внезапно поразила идеально чистой стрельбой. И это при том, что именно работа на огневых рубежах никогда не была ее сильной стороной: менее 80% точности в лучший сезон.

Ходом биатлонистка уступила лишь француженке Флоран Робер и шведке Анне-Карин Олафссон, причем минимально – 6 и 4 секундами соответственно. В итоге сенсационная бронза, которая настолько склоняла саму Лилию, что на пьедестале почета она еле держалась на ногах.

Позже в интервью Biathlon Place Ефремова рассказывала: когда получала от Сергея Бубки награду, то прошептала ему, что боится "упасть с тумбочки". Тогдашний президент НОК сказал: "Стой, Лиля, стой".

Где сейчас Лилия Ефремова?