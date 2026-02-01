Спортсмени на цих змаганнях будуть боротись за 116 комплектів нагород. 24 Канал розповідає, хто наразі є найтитулованішим атлетом з України за кількістю олімпійських медалей.

Хто є олімпійським рекордсменом України?

Найбільше нагород на Олімпіадах здобула легендарна фехтувальниця Ольга Харлан. Вона стала рекордсменкою на ОІ-2024, випередивши плавчиню Яну Клочкову.

Загалом у колекції Харлан є шість медалей. Вона є дворазовою олімпійською чемпіонкою, а також здобувала одне "срібло" та три "бронзи".



Харлан після перемоги в Парижі-2024 / Фото Getty Images

Якщо ж брати до уваги тільки зимові Олімпіади, то тут Україна має скромнішу статистику. Наша країна загалом здобула всього дев'ять медалей.

Лише двоє спортсменів є мультимедалістами. По дві нагороди здобули фристайлер Олександр Абраменко ("золото" та "срібло") та Віта Семеренко ("золото" та "бронза").

Що відомо про участь України на ОІ-2026?

Змагання в Італії триватимуть з 6 по 22 лютого. "Синьо-жовтих" на них представлять 46 спортсменів.

Найбільше наша країна матиме представництво в біатлоні та санному спорті (по десять), а також у фристайлі (дев'ять).

Разом зі спортсменами на Ігри поїдуть також 42 тренери. До делегації ще ввійдуть лікарі, масажисти, представники технічного персоналу та 15 членів штабу національної збірної.

