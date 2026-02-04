Алиев попал в больницу и был под наркозом: Милевский показал, что с "Кентом"

Бывший игрок киевского Динамо Александр Алиев получил повреждение во время поединка зимнего турнира Медиалиги. После матча футболиста госпитализировали в больницу во Львове.

Игрок медиафутбольного клуба IGNIS получил повреждение в матче Медиалиги против RUH Media Team, после чего его госпитализировали. Милевский посетил Алиева в больнице, об этом сообщает пресс-служба клуба Ignis.

Что случилось с Александром Алиевым?

Травма произошла 17 января в матче между Ignis и Ruh Media Team. На 51-й минуте Александр Алиев выполнял буллит, после фола со стороны вратаря Юрия Панькива он неудачно упал на руку. Со стадиона игрока забрала скорая помощь.

Алиев сообщил, что его доставили в больницу скорой помощью и готовят к операции. Он добавил, что чувствует себя оптимистично и пообещал выйти на связь позже. Также футболист отметил, что, несмотря на травму, его команда одержала победу со счетом 3:2.

Позже Александр Алиев опубликовал еще одну сториз в инстаграм, в которой сообщил, что все необходимые процедуры уже провели. Он отметил, что хорошо чувствует себя после наркоза, заверил, что с ним все в порядке, и поздравил всех с завершением матча, добавив, что сейчас еще находится в больнице.

В больницу пришел Артем Милевский, чтобы поддержать своего друга Александра Алиева.

О Милевском и Алиеве