"Даня, ты поступил правильно": Алиев поддержал футболиста, который ударил работника ТЦК
- Александр Алиев поддержал Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК, и раскритиковал работу центров комплектования.
- Клуб Колос-2 разорвал контракт с Колесником после появления видео инцидента в соцсетях.
Бывший игрок киевского Динамо публично встал на сторону футболиста, который ударил человека в военной форме. Он резко раскритиковал реакцию клуба и вспомнил ТЦК.
Александр Алиев поддержал экс-футболиста фарм-клуба ковалевского Колоса Даниила Колесника, который ударил работника ТЦК и нецензурно выражался в адрес полицейского. Бывший игрок Динамо и сборной Украины отреагировал на конфликт на своей странице в инстаграме.
Что сказал Алиев?
Экс-футболист стал на сторону Колесника и раскритиковал работу территориальных центров комплектования.
Даня, я тебя поддерживаю полностью, ты поступил правильно. Ты вступился, в первую очередь, за человека, у которого трое детей. А эти ТЦКшники даже не разбираясь хватают людей и пихают их в бусики. Почему им разрешено бить людей, а то, что ты ударил, тебя выгоняют из команды? Даня, я тебя полностью поддерживаю. Зная твою ситуацию, когда ты был в "Тростянце", Сумская область. Как ты вывозил людей оттуда. Ты полный красавец,
– отметил Алиев.
Он также обратился к президенту клуба Андрею Засухе с призывом сначала разобраться в ситуации, а уже потом принимать кадровые решения.
Реакция клуба была мгновенной
После появления видео, где Колесник бьет военного, Колос-2 сразу разорвал с ним контракт.
Ранее игрок выложил ролик в соцсети – именно он и спровоцировал скандал и волну обсуждений в футбольной среде.
Что известно о Данииле Колеснике?
- 24-летний футболист выступает на позиции нападающего.
- Ранее играл за клубы: Арсенал (Киев), Ворскла (Полтава), МСМ Академи (Прага), Колос (Ковалевка), ВПК-Агро (Днепропетровская область), Минай, Дружба (Мировка) и Левый берег.
- Фарм-клуб коваливцев Колос-2 выступает во Второй лиге чемпионата Украины.