Черноморец остался без главного тренера: Бабича перевели на другую должность
- Александр Бабич был переведен с должности главного тренера Черноморца на должность спортивного директора.
- Команда Черноморец под руководством Бабича выиграла лишь 4 из 22 матчей, находясь на предпоследнем месте в УПЛ.
- Существуют слухи, что новым главным тренером может стать Александр Кучер.
- Черноморец сыграет следующий матч против Карпат 30 марта.
В международный перерыв на матчи сборных состоялись кадровые изменения в одесском Черноморце. Александр Бабич сменил должность.
Одесский клуб перевел Александра Бабича с должности главного тренера команды в кресло спортивного директора Черноморца. "Моряки" поблагодарили 46-летнего специалиста за работу на тренерской должности, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Черноморца.
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Изменение должности для Бабича
На новой для себя должности Бабич будет помогать менеджменту в решении важных вопросов.
Была информация в прессе, что новым главным тренером Черноморца станет Александр Кучер.
Напомним, что Бабич вернулся в Черноморец в начале июля прошлого года. С тех пор команда провела под его руководством 22 матча, в которых "моряки" выдали плохую статистику – только 4 победы при 15 поражениях. Еще 3 поединка закончились ничьей.
После 21-го тура Черноморец идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, набрав лишь 15 баллов. Столько же набранных очков у последнего Ингульца, у которого есть матч в запасе.
Что известно об Александре Бабиче
- Начал свою тренерскую карьеру как раз в структуре Черноморца. Был главным тренером, ассистентом коуча второй команды "моряков". Возглавлял юношескую команду Черноморца U-19.
- В 2017-м году руководил главной командой одесситов (20 матчей), а перед этим был ассистентом главного тренера (62 игры).
- Бабич поработал в Кривбассе (9), Мариуполе (103), Фратрии и Пирине (16).
В ближайшем туре Черноморец сыграет на выезде против Карпат 30 марта в 15:30.