Впервые в истории украинский гонщик Бондарев получил чемпионский титул в Формуле-4

Украинский пилот академии Williams Racing Александр Бондарев официально вошел в историю мирового автоспорта. Став абсолютным чемпионом серии UAE4, он открыл себе путь к высшим категориям и заветной Формуле-1.

16-летний гонщик одержал победу в общем зачете. Впервые в истории украинский пилот выиграл формульный титул, сообщает 24 канал.

Как Бондарев стал чемпионом?

Победителя сезона Формулы-4 определили по итогам заезда в Катаре в пятницу, 13 февраля. Бондарев стартовал с четвертой позиции квалификации и для получения титула должен был финишировать как минимум девятым. Он приехал пятым и гарантировал себе чемпионство.

Интересно, что гонку выиграл главный соперник украинца - француз Энди Консани, однако этого не хватило для чемпионства.

В общем зачете Бондарев, выступавший за индийскую команду Mumbai Falcons, опередил Консани на два очка.

Напомним, что весной 2026 года Бондарев выступит в итальянской Формуле-4 в составе команды Prema Racing.

Александр Бондарев после победы/Фото с инстаграм страницы Александра Бондарева

Что известно о 16-летнем гонщике?