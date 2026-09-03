Украинский пилот Бондарев получил предложения от ведущих команд

Украинский гонщик Александр Бондарев покинул Формулу-4 и перешел в новый класс гонок FREC (Formula Regional European Championship). Последние две гонки сезона-2026 Александр проведет за рулем машины нидерландской команды Van Amersfoort Racing (VAR).

Менеджер пилота Оксана Брызгалова в интервью 24 Каналу рассказала подробности перехода Александра Бондарева в команду VAR.

Бондарев перешел в команду VAR

По ее словам, Александр провел ряд тестов с командой VAR, а также в течение августа старался быть на трассе, чтобы освоиться в новом классе гонок.

Мы проводили тесты с разными командами, и одна из них была VAR, представители которой были в восторге от Александра,

– сказала Бризгалова.

Менеджер отметила, что Бондареву понравились тесты, во время которых он показывал высокую скорость. А новая команда Александра в восторге от его рабочей этики как на трассе, так и за ее пределами.

"Вот тот фидбэк, который он давал инженерам, то, как он помогал настраивать машину, чтобы она ехала быстрее, – у них действительно произошел "матч" – эмоциональный, ментальный и физический", – добавила представительница гонщика.

Отвечая на вопрос, планирует ли Бондарев остаться в команде VAR на следующий сезон, Бризгалова отметила, что это будет зависеть от конкурентоспособности болида.

Она также добавила, что у украинского пилота есть предложения от самых топовых команд.

"Мы тестировали и другие машины, и другие команды, так что у нас есть с чего выбирать. К тому же, поскольку тесты прошли действительно отлично, у нас есть предложения от топ-команд", – резюмировала Бризгалова.

Что известно о новом классе, в котором будет выступать Бондарев

17-летний гонщик из Украины учится в академии легендарной команды Формулы-1 Williams. В начале 2026 года в составе команды Prema он стал чемпионом Формулы-4 Ближнего Востока, завоевав первый титул для Украины.

В то же время FREC, появившуюся только в 2019 году, считают следующим шагом после Формулы-4 на пути к другим сериям, в частности Формуле-3 или Формуле-2.

Самым известным чемпионом серии является итальянский гонщик Формулы-1 Кими Антонелли. Также в FREC выступали Изак Аджар, Франко Колапинто и Габриэль Бортолето, которые в этом сезоне участвуют в Формуле-1.