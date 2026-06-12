Екатерина Усик показала романтический отдых в Испании

Супруги Александр и Екатерина Усиковы обычно ассоциируются с тем, что Екатерина активно поддерживает мужа во время его поединков, а после боев он часто ищет её взглядом и манит к себе. Также они нередко делятся совместными фото и видео в социальных сетях.

Жена украинского супертяжеловеса, чемпиона мира, недавно опубликовала для своих подписчиков новую серию фотографий. На кадрах – романтическая фотосессия супругов на морском побережье, которую Екатерина разместила на своей странице в Instagram.

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Какие фотографии опубликовала Екатерина Усик?

На снимках звездная чета позирует на испанском побережье. Для романтической фотосессии Екатерина выбрала молочное мини-платье с драпировкой, а Александр надел светлые шорты и черную майку. Пара прогуливается по пляжу, обнимается и целуется на фоне морского пейзажа.

Что известно о супругах Усиковых?

Они познакомились в Симферополе, когда учились в параллельных классах одной школы. На тот момент Александру было 15 лет, а Екатерине (до замужества – Хмелевской) – почти 14.

После нескольких лет отношений пара официально поженилась 25 сентября 2009 года.

Супруги воспитывают четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, сын Кирилл в 2013 году, сын Михаил в 2015 году, а младшая дочь Мария в январе 2024 года. В настоящее время сыновья временно проживают в Испании вместе с родителями Екатерины, тогда как дочери остаются в Украине.