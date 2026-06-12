Дружина українського супертяжа, чемпіона світу, нещодавно опублікувала для своїх підписників нову серію світлин. На кадрах – романтична фотосесія подружжя на морському узбережжі, яку Катерина розмістила на своїй сторінці в інстаграм.

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Які фотографії опублікувала Катерина Усик?

На знімках зіркове подружжя позує на іспанському узбережжі моря. Для романтичної фотосесії Катерина обрала молочну мінісукню з драпіруванням, а Олександр одягнув світлі шорти та чорну майку. Пара прогулюється пляжем, обіймається та цілується на тлі морського пейзажу.

Що відомо про подружжя Усиків?

Вони зустрілися в Сімферополі, коли навчалися у паралельних класах однієї школи. На той час Олександру було 15 років, а Катерині (до шлюбу – Хмелевській) – майже 14.

Після кількох років стосунків пара офіційно одружилася 25 вересня 2009 року.

Подружжя виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Старша донька Єлизавета народилася у 2010 році, син Кирило у 2013 році, син Михайло у 2015 році, а молодша донька Марія у січні 2024 року. Наразі сини тимчасово проживають в Іспанії разом із батьками Катерини, тоді як доньки залишаються в Україні.