Прогноз на реванш Усика, камбэк Кличко и бой со сломанной рукой: интервью с боксером Грицивым

Александр Грицив – украинский боксер и обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте Серия львовянина составляет уже 10 победных боев подряд, 6 из которых заканчивались нокаутом для соперников.

Александр Грицив – украинский боксер и обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте. Серия львовянина составляет уже 10 победных боев подряд, 6 из которых заканчивались нокаутом для соперников.

Свой последний бой Александр Грицив провел 29 марта 2025 года. В городе Льва украинский боксер сошелся в ринге против немца Рад Рашида. Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, но соперник из Германии выстоял. Судьи единогласно отдали победу Александру Грициву: 100-90 (дважды) и 100-89. Украинский боксер завоевал пояс WBC Francophone в бриджервейте.

Непобедимый украинский боксер рассказал в интервью 24 Каналу, как ему удается сохранять победную серию, вспомнил бой со сломанной рукой, сделал свои прогнозы на бои Усика, Кроуфорда и оценил, насколько вероятно возвращение Владимира Кличко в профи-ринг. Также Александр Грицив составил портрет идеального боксера.

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О следующем бое и поддержке семьи

Александр, еще в конце марта вы провели официальный бой. В каком графике работаете сейчас, восстановились полноценно от последнего поединка?

Имел 10 дней полного отдыха от спорта. После чего начал немного играть футбол, ведь является большим фанатом этой игры. Хотя мне запрещают играть в футбол, ведь есть риск получить травму. Раньше посещал матчи Карпат, а теперь болею за все команды родного города.

Мой следующий бой запланирован на сентябрь этого года во Львове. Сначала поединок должен был состояться уже в июле, но по разным причинам был перенесен на осень. Это будет супервечер бокса, где состоятся сразу несколько титульных боев!

Что для вас означает полученный пояс?

Этот пояс WBC Francophone – одна из ступенек на пути к вершине. Какого-то особого значения я ему не придаю, ведь понимаю, что это лишь первый этап к главному поясу чемпиона мира. Однако благодаря полученному поясу я попал в топ-10 своей весовой категории в мире.

В бою против Адама Коларика вы сломали руку по ходу третьего раунда, но даже с травмой победили чеха. Были ли мысли сняться с поединка?

В моем углу сразу заметили, что что-то не так с моей рукой, но даже не думали, что травма настолько серьезна. Боль была настолько сильной и пронизывающей, что никто даже не мог прикоснуться к моей руке. В начале тренер порекомендовал делать травмированной рукой хотя бы какие-то обманные действия, касаться ею хотя бы к сопернику. В следующем раунде попытался выполнить указания тренера, но соперник нацеленно пробивал в нее. Поэтому пришлось продолжать бой работая одной рукой.

Это было нелегко. Но я рад, что подобный опыт у меня произошел на раннем этапе моей карьеры, а не позже. Сейчас я уже знаю, что в такой ситуации делать, и как себя вести. Никаких мыслей о снятии с боя у меня не было. В принципе, если бы бой складывался плохо для меня, я пропускал много ударов, тогда бы тренеры задумались над этим. Потому что здоровье однозначно на первом месте. Но бой складывался для меня хорошо, поэтому мыслей о снятии со встречи не возникало.

Посещает ли семья ваши поединки? Матери многих боксеров говорят, что не могут наблюдать вживую или в прямом эфире, за боями своих сыновей.

Я пошел на бокс в 6 лет после просмотра одного из фильмов. В начале нам давали базовую физическую подготовку: приседали, отжимались и так далее. В 10-11 лет у меня начало пропадать желание заниматься боксом, но мама была против того, чтобы я бросил этот спорт. Она заставляла меня посещать тренировки. Но продолжалось так не всегда. Начал еще больше тренироваться, когда почувствовал этот вкус побед и поражений во время соревнований. Тогда после тренировок мог прийти в окровавленной футболке, после чего мама говорила, что, возможно, пора бросать бокс.

Если бы не поддержка моих родителей, я бы не был сейчас там, где есть. Они всегда меня поддерживали и верили даже в переломные моменты моей карьеры. Особую поддержку мне оказывает моя жена, с которой мы вместе со школьной парты. Поэтому их присутствие на поединках даже не обсуждается. Жена даже приезжала на мой бой в Болгарию.



Александр Грицив с женой / Фото из инстаграма боксера

Всегда знаю, где сидят родители и жена. Поэтому во время выхода на ринг показываю им, что со мной все в порядке. Во время боя же практически ничего не слышу, только прислушиваюсь к подсказкам со своего угла. С годами наработал этот скилл. Также стараюсь слушать, что подсказывают моему сопернику, если тренер обращается на украинском или английском.

Где легче боксировать – за рубежом или при поддержке родных трибун, которая оказывает дополнительное давление?

Дома. Как-то так всегда складывалось, что в течение моей карьеры много соревнований проходили в Украине, в частности во Львове. Мне легче боксировать при домашней поддержке, которая дает мне возможность поймать кураж. Конечно, есть определенное давление, но я научился с ним справляться.

На каких аренах мечтаете провести бои?

Точно хотел бы выйти в ринг в Лас-Вегасе. Все классические бои раньше проходили на "MGM Grand" в Лас-Вегасе, а также на "Madison Square Garden" в Нью-Йорке. Хотелось бы побоксировать на лондонском "Уэмбли". Это мечта. Конечно, сюда добавлю "Арену Львов", возможно, когда-то это воплотится в реальность. Посмотрим..

Кем вдохновляется, с кем хотел бы подраться и прогноз на Кроуфорд – Канело

С кем хотелось бы выйти в ринг?

Хотел бы провести бой с Мозесом Итаумой. Было бы очень интересно, ведь ему пророчат большое будущее. Хотел бы его апсетом удивить (смеется – 24 Канал). Итаума по габаритам имеет идентичные показатели, только по возрасту моложе меня (Грициву 26 лет – 24 Канал) по паспорту. Мозес очень талантливый и сильный боксер, но настолько ли он сильный, как говорят, не знаю.



Грицив во время интервью / Фото 24 Канала, Назара Лазура

Кем вдохновляетесь в боксе?

Владимиром Кличко. Помню, как смотрел по ночам его поединки, переживал. Особенно запомнился бой с Джошуа. Владимир хорошо боксировал, имел шанс победить, но... Я очень расстроился. Из действующих боксеров мне нравится Теренс Кроуфорд, Сауль Канело Альварес, Александр Усик.

Если уж речь зашла за Кроуфорда и Канело. Кому прогнозируете победу 13 сентября?

Однозначно, в этом бою моя поддержка будет Кроуфорду. Теренс очень "свой" боксер, который родился в обычной семье. Из того, что я слышал, то Кроуфорд очень "теплый" к людям, семьянин и очень простой человек, который не задается. Кроуфорд ближе мне духовно. А вот Канело, это уже глыба бокса, который провел огромное количество боев (67 проведенных поединков – 24 Канал).

Не люблю делать прогнозы, особенно, когда шансы боксеров равны. Кроуфорду будет сложно, потому что он переходит в высший вес. Физиологическое преимущество будет у Альвареса. В то же время Теренс не показал своего лучшего бокса в своем последнем бою против Мадримова. Кроуфорд допускал ошибки, которых раньше не делал, пропускал много лишних ударов. У Сауля большой багаж опыта, но и Теренс боксировал с серьезными соперниками. Будет очень интересный бой.

Каких боксеров бы пригласили в свой тренировочный лагерь, если бы можно было бы не отталкиваться от весовой категории?

Точно бы позвал Флойда Мейвезера, Владимира Кличко. К Кличко-младшему приезжали самые топовые супертяжи, которые просто не выдерживали силы Владимира. Они спарринговали несколько раундов и сходили с дистанции. Владимир Кличко – это "машина", которая всех отправляла в нокаут, которая может вернуться в профи-ринг. Мне нравилась его максимальная дисциплинированность. Я бы хотел узнать, как происходили его тренировочные лагеря, что он делал и на чем делал акценты. Я знаком с его бывшим тренером Али Баширом, который работает с Владиславом Сиренко. Он рассказывал мне много историй.

С Мейвезера бы хотел поучиться психологии. Он столько лет не проигрывал на фоне безумного давления и внимания. Мейвезер поднял медийность бокса.

Третьим будет Усик. Он очень эпатажный и харизматичный боксер. Он умеет метко что-то сказать, где-то посмеяться. Много историй слышал об Александре, что он всегда был душой компании в сборной.

О лагерях звезд бокса и дружбе с Сиренко

Вы уже побывали в тренировочных лагерях нескольких топовых боксеров. Вспомните ваши впечатления от них..

Больше всего понравилось у Пулева. Он очень по-дружески принял меня в своем тренировочном лагере. Он создал такую атмосферу, чтобы я чувствовал себя как член его команды. А вот Бриедис – ужас. Он с нами мог даже не здороваться. Команда Майриса сразу отправила домой французского спарринг-партнера, как только увидела, что он не стягивает по нагрузкам. В спаррингах он боксировал очень "грязно". Мог пробивать по спине, ногах, по затылку. После окончания тренировочного лагеря он даже не охотно делал с нами совместное фото. Остались негативные впечатления о Бриедисе. Больше бы не поехал в его тренировочный лагерь.



Грицев в лагере Пулева / Фото из инстаграма Александра

С кем было труднее всего спарринговать?

Наверное, с Бриедисом. Майрис сам по себе сильный боксер, а благодаря еще этому "грязному" ведению боя усложнял для нас спарринги. Когда он видел, что проигрывает по ходу спарринга, то мог ударить ниже пояса, по ноге, делал все, чтобы сломать оппонента.

Также вы несколько раз были в тренировочном лагере Владислава Сиренко. Что можете сказать о земляке и его лагерях?

В 2019-м году меня впервые пригласили в тренировочный лагерь Владислава Сиренко. Это был для меня хороший шанс набраться опыта. Не могу сказать, что мы как-то тогда сдружились. После чего еще дважды приезжал в лагерь к Сиренко. Им нравилась моя работа. Впоследствии узнал, что команда Владислава звала многих боксеров, но они отказывались ехать бесплатно, ведь там оплачивали только проживание и питание. Зато мне было интересно поехать ради опыта. Благодаря Владу Сиренко и его отцу я начал профессиональную карьеру. Они помогли мне связями, я боксировал в андеркарде боев Сиренко. Они мне дали путь в профессиональную карьеру. До сих пор поддерживаю с ними контакт.



Александр Грицив и Владислав Сиренко / Фото из инстаграма боксера

Также Грыцив высказывался об украинской битве Сиренко против Новицкого в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Александр не понимал, откуда у Андрея такая уверенность в себе. Львовянин рассказал, что в этом бою его поддержка была бы на стороне Сиренко, который мог бы опустить Новицкого с небес на землю.

Важно. Украинской битвы Сиренко против Новицкого не будет, последний снялся с боя. Андрей порвал крестообразные связки и пропустит минимум полгода. 19 июля Владислав Сиренко сойдется в ринге Соломоном Дакресом.

Прогноз на реванш Усик – Дюбуа и преимущества супертяжей

Какие прогнозы на реванш Александра Усика против Даниэля Дюбуа?

Почему у людей возникают мысли о возможном предстоящем поражении Усика? Потому что Дюбуа стал опытнее, он прошел определенный экспириенс, пережил поражение от Усика в первом бою, а также почувствовал вкус большой победы над Энтони Джошуа. "Динамит" стал ментально сильнее, если сравнивать с первым поединком. В августе 2023-го года Даниэль был психологически неустойчивым. Сейчас он уверен в себе, физически он очень сильный боксер.

Но Усик точно не будет хуже. К примеру, в первом бою Усик был на 100 уровне, а Дюбуа – 50 уровне. Сейчас Даниэль поднялся до почти сотого уровня. В то же время Александр тоже не потерял в своем скилле и подготовке. Реванш будет значительно сложнее для Усика. Не прогнозирую нокаута. Думаю, что боксеры пройдут весь путь в виде 12 раундов, но надеюсь, что увижу победу Александра. Усик – дисциплинированный боксер с сумасшедшей психологией, у которого отличная подготовка к боям.

Преимущество Усика над Дюбуа и наоборот?

Усик – это боксерское IQ, а преимущество Дюбуа – грубая физическая сила. Подчеркну, грязная сила. Даниэль будет грязно боксировать: бить головой, по затылку, в клинче выламывать руки. Британец из тех боксеров, которые настолько сильны, что даже глупы. И он это будет использовать в реванше. Можно только вспомнить его грязный бой Дюбуа против Филиппа Хрговича.



Интервью с Александром Грицивым / Фото 24 Канала, Назара Лазура

Может ли разрыв сотрудничества с промоутером Александром Красюком повлиять как-то на Усика?

Это уже давно шло к окончанию сотрудничества. Красюк помог Усику стать тем, кем он является сейчас. Не знаю, как бы я сделал, если бы был на месте Усика, но могу точно сказать, что Александр Красюк в мире бокса является мегавлиятельным человеком.

О приглашении Джошуа, Фьюри и Чисоры на российский турнир

Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Дерека Чисору приглашали на соревнования в Стамбул, которые организовывала Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет друг диктатора Путина Умар Кремлев. Что скажете об этом?

В последнее время понял, что деньги правят миром. Не пойму их. Тем более, что Джошуа или Фьюри поддерживали Украину. Ну сколько они там им платят – 100 тысяч долларов или чуть больше, чтобы просто приехать на соревнования. Для этих боксеров такие суммы не являются столь большими. Несмотря на это они руководствуются деньгами. Получается, что денежный чек у них на первом месте.

Влияет ли приход таких блогеров как Джейк Пол на развитие бокса?

Приход таких блогеров как Джейк Пол не является плохим примером. Он – инфлюенсер с огромной миллионной аудиторией в США, который теперь еще и популяризирует бокс. Он решил монетизировать свою популярность, когда пришел в бокс. Пол не начал карьеру певца или не ушел в другую деятельность. Да, его бои выходят порой смешные и непонятные. При всем уважении к нему, Джейк не настолько сильный боксер, чтобы его вносить в боксерские мировые рейтинги, как это делают сейчас. Джейк хорошо бьется, как для блогера. За счет своего финансового положения Джейк приглашает к себе в лагерь хороших спарринг-партнеров, с ним работают хорошие тренеры и постоянно совершенствуется.

Волонтерство и благодарности от военных

У вас есть награды и благодарности от военных. Что они для вас значат?

С самого начала войны мы волонтерили. Сначала мы просто помогали людям, которые приезжали массово из Харьковской, Киевской и других областей. Далее мы больше сконцентрировали свое внимание на помощи военным. С каждого своего боя отдаю часть гонорара на армию. Мы закупали дроны, которые завозили ребятам, потом часть гонорара со следующего боя пошла на покупку внедорожника для военных. Стараюсь делать все возможное от себя. Мне приятно получать такие награды. Хочется, чтобы война закончилась как можно скорее. Мы не имеем права останавливаться в своей помощи ребятам и забывать о войне.

Также многие военные приходят на вечера бокса. На последнем моем бою на ринг выходили военные на протезах. Я был приятно удивлен уровнем их бокса. Это было невероятно. Просто красавчики!

О Ломаченко и шансах на возвращение Кличко в ринг

Недавно Василий Ломаченко объявил об окончании карьеры. Ваше мнение о боксерской карьере "Матрицы"?

Ломаченко уже точно не вернется в ринг. Он ушел в духовность. Как он сам говорил, что ему это мешает побороть какие-то грехи. Жаль, что ему не удалось реализовать себя на профи-ринге так, как он мог это сделать. Василий – один из лучших боксеров в истории. Где-то, возможно, он поздно начал боксерскую профессиональную карьеру. Жаль, что потом на его пути стали травмы.

По вашему мнению, вернется ли Владимир Кличко в профессиональный ринг?

Не знаю, вернется ли Кличко, но я бы очень этого хотел. Его бывший тренер Али Башир говорит, что Владимир вернется в ринг. Просто интересно, когда это произойдет и кто будет соперником Кличко. Думаю, он ждет ситуацию с Усиком, потому что Александр держит сейчас все пояса. Возможно, Владимир проведет бой с Тайсоном Фьюри. Тем более, что это был бы реванш. Думаю, с Дюбуа ему не получится побоксировать. Однако Владимир Кличко в 49 лет постоянно поддерживает физическую форму благодаря ежедневным тренировкам. Если бы не полномасштабная война, Владимир бы уже точно вернулся в ринг.

Портрет идеального боксера по мнению Александра Грицива