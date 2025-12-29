Звезда украинского бокса рассказал о драке в Харькове против банды из 30 человек
- Александр Гвоздик вспомнил об уличной драке в Харькове, когда ему было 12 лет, где он дрался против парня из банды.
- Гвоздик планирует продолжать карьеру еще два года, с целью стать чемпионом мира до конца 2026 или начала 2027 года.
Бывший чемпион мира по версии WBC Александр Усик еще перед началом спортивной карьеры имел опыт участия в уличных драках. Интересно, что известный боксер тогда еще был фактически ребенком.
В школьные годы Александр Гвоздик был хулиганом и хотел самоутвердиться в глазах одноклассников. Однажды будущего чемпиона мира привлекли к драке район на район, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.ua.
Как завершилась уличная драка с Гвоздиком?
События происходили в Харькове, когда Гвоздику было всего 12 лет.
Однажды, лет в 12, я четко помню, что пошел драться район на район. Напротив стала банда людей с 30, и наши старшие ребята, из-за которых начался конфликт, сразу в*рались и стали ласковыми и мягкими. Стало понятно, что противостояния не будет,
– рассказал Гвоздик.
Впрочем, Александру все же пришлось драться, но скорее по правилам смешанных единоборств.
В итоге дрался один я с их парнем. Набил ему неплохую шишку, потом мы сцепились, завалились на землю и в один момент решил сдаться, ведь понял, что шансов у меня нет,
– добавил боксер.
Отметим, что Александр Гвоздик начал заниматься боксом с 10-летнего возраста в харьковском спортивном клубе "Металлист". Его первым тренером был Александр Володченко.
Когда Гвоздик проведет следующий бой?
- Один из самых популярных украинских боксеров не собирается вешать перчатки на гвоздь. Гвоздик планирует выходить на ринг еще по крайней мере два года.
- В середине декабря ресурс NotiFight сообщил, что Гвоздик будет драться против временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Альберта Рамиреса из Венесуэлы. Этот бой якобы запланирован на 5 февраля 2026 года в Монреале. Однако украинец вскоре опроверг эту информацию и попросил дождаться официального представления.
- Боксер поставил перед собой цель стать чемпионом мира до конца 2026 или начала 2027 года.
- Свой последний бой Гвоздик провел 19 апреля 2025 года в США, когда нокаутировал в третьем раунде американца Энтони Холлауэй. Этой победой Александр закрыл поражение от Давида Бенавидеса.