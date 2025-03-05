Гвоздик анонсировал возвращение на ринг: когда состоится бой экс-чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик свой последний бой провел в июне 2024 года. Тогда бронзовый призер Олимпийских игр уступил Давиду Бенавидесу.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Усик должен был провести бой 1 февраля 2025 года. Однако поединок был отменен, пишет 24 Канал.

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Гвоздик стремится драться с лучшими

В интервью The Ring Александр Гвоздик поделился своими ближайшими планами и анонсировал дату следующего боя. 37-летний украинец вернется на ринг 19 апреля в рамках вечера бокса от Golden Boy Promotions. Однако пока соперник Александра неизвестен.

Я хочу драться с лучшими боксерами. Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, вероятно, сейчас недоступны, поскольку готовятся к третьему поединку,

– сообщил Гвоздик.

Теперь Александр надеется на бой против Каллума Смита – временного чемпиона WBO.

"Я могу конкурировать на том же уровне и хотел бы бы конкурировать с Каллумом Смитом. Это мог бы быть поединок мечты, и я хотел бы его провести. Это было бы идеально. Я открыт ко всем вызовам", – рассказал Гвоздик.

Ранее Гвоздик заявил, что может изменить весовую категории. Это случится в том случае, если он не сможет провести большие поединки против претендентов из топ-10 полутяжелого дивизиона. В таком случае Александр продолжит карьеру в тяжелом весе.