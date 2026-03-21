Нокаут в первом раунде: олимпийский чемпион Хижняк эффектно выиграл свой первый профессиональный бой

Украинец Александр Хижняк дебютировал на профессиональном ринге. Боксер с Полтавщины до этого добивался успеха только на уровне любителей.

Теперь же 30-летний спортсмен решил перейти на новый уровень. В субботу, 21 марта, Александр провел свой первый поединок на уровне профи, сообщает 24 Канал.

Как Хижняк нокаутировал колумбийца?

Хижняк выступил в полутяжелом весе во время вечера бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions в Лесниках. Соперником украинца стал колумбийский боксер Вильмер Барон.

Украинец был явным фаворитом боя. Однако Александру даже удалось превзойти ожидания фанатов. Уже в первом раунде Хижняк дважды отправил оппонента "на лопатки".

И если после первого падения Барона поднялся, то второй нокдаун стал для него нокаутом. Таким образом, Хижняк одержал победу в дебютном бою уже в первом раунде.

Что известно о Хижняке?

На любительском уровне украинец выиграл 111 из 125 поединков. Больше всего Хижняк запомнился на двух последних Олимпийских играх. В 2021 году в Токио украинец получил "серебро" в весовой категории до 75 килограммов.

Но в 2024-м Александр стал олимпийским чемпионом в весе до 80 килограммов. В финальном бою боксер победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Как завершились другие поединки вечера бокса Rising Stars: