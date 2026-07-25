Олимпийский чемпион с первых секунд завладел инициативой, постоянно прессингуя соперника и заставляя его работать у канатов. Решающим стал второй раунд, сообщает 24 Канал .

Как прошел бой Хижняк – Патрач

Сначала Хижняк сильным ударом отправил Патрача в нокдаун, после которого француз смог подняться. Однако менее чем через 20 секунд украинец снова заставил соперника оказаться на конвасе. После второго нокдауна рефери остановил сражение, зафиксировав победу Хижняка техническим нокаутом. До этого француз оставался непобежденным на профессиональном ринге.

Для 29-летнего украинца эта победа стала второй в двух поединках на профессиональном ринге, причем оба боя он завершил досрочно. В дебютном поединке , состоявшемся весной этого года, Хижняк уже в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона.

Поединок с Патрачем стал для украинца первым сражением за пределами Украины.

Среди зрителей поединка был украинский боксер Александр Усик, поддерживавший своего соотечественника.

Главным событием вечера бокса станет поединок между британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.