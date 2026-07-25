Олімпійський чемпіон із перших секунд заволодів ініціативою, постійно пресингуючи суперника та змушуючи його працювати біля канатів. Вирішальним став другий раунд, повідомляє 24 Канал.

Як пройшов бій Хижняк – Патрач

Спочатку Хижняк сильним ударом відправив Патрача в нокдаун, після якого француз зумів піднятися. Однак менш ніж за 20 секунд українець знову змусив суперника опинитися на канвасі. Після другого нокдауну рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Хижняка технічним нокаутом. До цього француз залишався непереможеним на професійному рингу.

Для 29-річного українця ця перемога стала другою у двох поєдинках на професійному рингу, причому обидва бої він завершив достроково. У дебютному поєдинку, який відбувся навесні цього року, Хижняк уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.

Поєдинок із Патрачем став для українця першим боєм за межами України.

Серед глядачів поєдинку був український боксер Олександр Усик, який підтримував свого співвітчизника.

Головною подією вечора боксу стане поєдинок між британцем Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.