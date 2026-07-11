Украинец выступит в андеркарде боксерского вечера, главным событием которого станет поединок бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа против албанца Кристиана Пренги. Об этом сообщает LuckyPunch.

Что известно о следующем бою Хижняка?

Боксерское шоу состоится 25 июля в Саудовской Аравии. Имя соперника 30-летнего Хижняка пока не разглашается. Трансляцию боксерского вечера будет осуществлять стриминговая платформа DAZN.

Напомним, его дебют на профессиональном ринге состоялся в марте на турнире Rising Stars от Usyk 17 Promotions. Тогда украинец одержал досрочную победу, нокаутировав колумбийца Вильмера Барона уже в первом раунде.

Сейчас Хижняк завершает подготовку на Олимпийской базе "Конча-Заспа".

Для Джошуа предстоящий поединок станет важным этапом подготовки к ожидаемому бою против Тайсона Фьюри, который, по предварительным планам, должен состояться в конце 2026 года.

Между тем сам Фьюри 24 июля проведет поединок в Паттайе (Таиланд) против польского боксера Мариуша Ваха.

При этом место проведения предстоящего боя Джошуа и Фьюри пока окончательно не определено, однако известно, что трансляцию поединка будет осуществлять Netflix.