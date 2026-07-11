Українець виступить в андеркарді вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проти албанця Крістіана Пренги. Про це повідомляє LuckyPunch.

Що відомо про наступний бій Хижняка?

Боксерське шоу відбудеться 25 липня в Саудівській Аравії. Ім'я суперника 30-річного Хижняка наразі не розголошується. Трансляцію вечора боксу здійснюватиме стримінгова платформа DAZN.

Нагадаємо, його дебют на професійному рингу відбувся у березні на турнірі Rising Stars від Usyk 17 Promotions. Тоді українець здобув дострокову перемогу, нокаутувавши колумбійця Вільмера Барона вже в першому раунді.

Наразі Хижняк завершує підготовку на Олімпійській базі "Конча-Заспа".

Для Джошуа майбутній поєдинок стане важливим етапом підготовки до очікуваного бою проти Тайсона Ф'юрі, який, за попередніми планами, має відбутися наприкінці 2026 року.

Тим часом сам Ф'юрі 24 липня проведе поєдинок у Паттаї (Таїланд) проти польського боксера Маріуша Ваха.

Водночас місце проведення майбутнього бою Джошуа та Ф'юрі поки що остаточно не визначене, однак відомо, що трансляцію поєдинку здійснюватиме Netflix.