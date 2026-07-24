О будущем спортсмена накануне поединка эксклюзивно для 24 Канала рассказал Александр Усик.

Усик прокомментировал следующий бой Хижняка

Второй бой для Александра состоится в рамках большого шоу, главным событием которого станет встреча Энтони Джошуа и Кристиана Пренги. Отвечая на вопрос о том, как Хижняку подойти к поединку, чтобы еще больше заявить о себе и в то же время не перегореть, Усик отметил, что украинцу не стоит об этом думать.

"Лучшее, что можно сделать, – не думать о том, как заявить о себе. Надо думать о том, что ты делаешь на ринге в первую очередь. Если ты честно работаешь, показываешь хороший бокс и побеждаешь, все остальное приходит само собой. Я знаю Сашу как очень дисциплинированного спортсмена. Он умеет концентрироваться на главном, и это его сильная сторона", – заявил трехкратный абсолютный чемпион мира.



Александр Хижняк / Фото Getty Images

Напомним, что Хижняк дебютировал на профессиональном ринге 21 марта в рамках шоу, которое промоутерская компания Усика (Usyk 17 Promotions) организовала в пригороде Киева. "Полтавский танк", как называют Александра, досрочно победил Вилмера Барона.

Усик не стал называть бой мечты, который хотел бы организовать для земляка как функционер, но убежден, что благодаря своему труду Хижняк получит свой шанс стать чемпионом мира.

Во-первых, не стоит торопиться. В профессиональном боксе важно правильно строить карьеру. Если Саша продолжит работать так, как работает сейчас, большие чемпионские бои непременно будут. У него есть все качества, чтобы дойти до самого высокого уровня в профессиональном боксе,

– сказал звездный спортсмен.

К слову, следующий соперник Хижняка, Ленни Патрач, уже провел 8 боев, не потерпев ни одного поражения. По мнению Усика, 20-летний француз – это подходящий соперник для Александра на данном этапе его карьеры в профессиональном боксе.

"Мы с командой относимся к каждому бою серьезно. У Патрача хороший рекорд и пять досрочных побед, поэтому недооценивать его точно нельзя. Для Александра это подходящий соперник на данном этапе профессиональной карьеры и хороший тест. Я верю в Сашу, знаю, как он тренируется, у него железный характер, он настоящий боец. Я уверен, что если он покажет свой бокс, то все будет хорошо", – подытожил боец.



Александр Хижняк и Александр Усик / Фото k2promotionsukraine