Майбутнє спортсмена напередодні поєдинку ексклюзивно для 24 Каналу прокоментував Олександр Усик.

Усик прокоментував наступний бій Хижняка

Другий бій для Олександра відбудеться на великому шоу, головною подією якого стане зустріч Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги. Відповідаючи на питання про те, як Хижняку підійти до поєдинку, аби ще більше засвітити своє ім'я та водночас не перегоріти, Усик зазначив, що українцю не варто про це думати.

"Найкраще, що можна зробити, – не думати про те, як засвітити своє ім'я. Треба думати про те, що ти робиш в ринзі насамперед. Якщо ти чесно працюєш, показуєш гарний бокс і перемагаєш, усе інше приходить саме. Я знаю Сашу як дуже дисциплінованого спортсмена. Він уміє концентруватися на головному, і це його сильний бік", – заявив триразовий абсолютний чемпіон світу.



Олександр Хижняк / Фото Getty Images

Нагадаємо, що Хижняк дебютував на професійному рингу 21 березня в межах шоу, яке промоутерська компанія Усика (Usyk 17 Promotions) організувала в передмісті Києва. "Полтавський танк", як називають Олександра, достроково здолав Вілмера Барона.

Усик не став називати бій мрії, який би хотів організувати для земляка як функціонер, але переконаний, що завдяки праці Хижняк отримає свій шанс стати чемпіоном світу.

По-перше, не варто поспішати. У професійному боксі важливо правильно будувати шлях. Якщо Саша продовжить працювати так, як працює зараз, великі чемпіонські бої безперечно будуть. У нього є всі якості, щоб дійти до найвищого рівня в професійному боксі,

– сказав зірковий спортсмен.

До слова, наступний противник Хижняка, Ленні Патрач, уже провів 8 боїв, не зазнавши жодної поразки. На думку Усика, 20-річний француз – це правильний суперник для Олександра на цьому етапі його кар'єри в профі.

"Ми з командою ставимося до кожного бою серйозно. У Патрача гарний рекорд і п'ять дострокових перемог, тому недооцінювати його точно не можна. Для Олександра це правильний суперник на цьому етапі професійної кар'єри й гарний тест. Я вірю в Сашу, знаю, як він тренується, у нього залізний характер, він справжній боєць. Я впевнений, що якщо він покаже свій бокс, то все буде добре", – резюмував боєць.



Олександр Хижняк та Олександр Усик / Фото k2promotionsukraine