Суперником британця стане 36-річний албанський боксер Крістіан Пренга. Для Джошуа цей бій стане першим після тривалої паузи та є проміжним етапом перед очікуваним британським поєдинком проти Тайсона Ф'юрі, який планують провести наприкінці 2026 року, повідомляє 24 Канал.

Бій Джошуа – Пренга: що відомо

Джошуа (29 перемог, 4 поразки, 26 нокаутів) не виходив у ринг із грудня 2025 року, коли здобув перемогу над Джейком Полом. Після цього боксер потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Нігерії. Сам спортсмен відбувся легкими травмами, однак аварія забрала життя двох членів його команди – Сіни Гамі та Латіфа Айоделе. Через фізичне та психологічне відновлення Джошуа майже сім місяців не проводив боїв, а в медіа навіть з'являлися припущення про можливе завершення його кар'єри.

Напередодні повернення британець також проходить підготовку в тренувальному таборі Олександра Усика.

Додатковий інтерес для українських уболівальників викликає андеркард турніру. Свій другий поєдинок на професійному рингу проведе олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Його суперником стане непереможений француз Ленні Патрач.

Пряма трансляція вечора боксу буде доступна на стримінговій платформі DAZN за системою PPV. Початок основного карда запланований на 18:00 за київським часом, тоді як головний поєдинок між Джошуа та Пренгою очікується не раніше 23:50. Проте, остаточний час виходу боксерів у ринг залежатиме від тривалості поєдинків андеркарду.

Що відомо про суперників

Джошуа здобув світове визнання у 2017 році, коли достроково переміг Володимира Кличка, після чого легендарний українець завершив професійну кар'єру. Згодом британець двічі поступився іншому українському боксеру – Олександру Усику.

Тим часом Нельсон Пренга може похвалитися вражаючим рекордом у професійному боксі: 20 перемог при одній поразці. Цікаво, що всі свої переможні бої він завершив нокаутами.