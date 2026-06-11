"Для меня это тяжело": бывший лидер Динамо высказался о трансфере Караваева

Украинский футболист Александр Караваев совершил переход из Динамо в Шахтер. Этот трансфер вызвал значительный резонанс среди болельщиков, ведь киевский и донецкий клубы традиционно являются принципиальными соперниками.

Свое мнение относительно перехода защитника высказал бывший вратарь Динамо Денис Бойко. Комментарием он поделился в видео FootballHub.

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Как Бойко прокомментировал переход Караваева в Шахтер?

Экс-голкипер "бело-синих" признался, что ему как воспитаннику киевского клуба сложно эмоционально принять такое решение товарища. В то же время Бойко призвал болельщиков не сравнивать Караваева с другими футболистами и с уважением отнестись к его выбору.

Я как человек, который родился в Киеве, всю жизнь воспитывался в структуре киевского Динамо, мой отец играл в Динамо. Ну, для меня это трудно для восприятия, но мы живем в такое время,

– отметил Бойко.

Он также рассказал, что заметил общение Александра с руководством киевлян после финальной игры сезона. По мнению вратаря, разговор касался именно будущего трансфера, хотя детали беседы ему неизвестны.

Я видел там разговор Григория Михайловича Суркиса с Караваевым после последнего матча. Я так понимаю, что разговор был именно по этому поводу. Что он ему говорил, что отвечал Саша – я не знаю,

– добавил экс-динамовец.

Бойко подчеркнул, что Караваев сделал весомый вклад в украинский футбол, поэтому заслуживает корректного отношения, в отличие от иностранных легионеров, которые меняли клубы сугубо из-за финансов.

"Смотрите, это очень тяжелая и такая провокационная тема. Если для меня, например, Жуниор Мораес никто – ну, он приехал сюда зарабатывать, то Саша Караваев – человек, который отдал очень много нашей стране в футбольном плане: и сборной, и во многих других клубах. Поэтому сейчас, я же говорю, для меня это очень трудно для восприятия, но я хочу сказать одну вещь: его выбор надо в любом случае уважать", – подытожил Денис Бойко.

Что известно о трансфере Караваева?

Он присоединился к Шахтеру как свободный агент. 34-летний защитник подписал с "горняками" контракт на два года, который будет действовать до 30 июня 2028 года. На протяжении семи сезонов, с 2019 по 2026 год, Караваев выступал за главного конкурента Шахтера, киевское Динамо. При этом он является воспитанником академии Шахтера, куда теперь вернулся.

За свою карьеру сыграл 217 официальных матчей, забил 16 голов и отдал 26 результативных передач. В сезоне 2025/2026 провел 33 матча, отметился 4 голами и 5 ассистами. Вместе с киевлянами Александр добыл семь трофеев.