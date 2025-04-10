Умер известный футбольный тренер и функционер Александр Косевич

Печальная новость всколыхнула украинское спортивное сообщество. Умер Александр Косевич, который на протяжении карьеры работал в ряде клубов УПЛ.

Его сердце перестало биться на 60-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

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Что известно об Александре Косевиче

Александр Александрович был уроженцем Донецка. В 1991 году его избрали на должность президента правления Шахтера.

Впоследствии он был президентом местного Металлурга, а также занимал руководящую должность в Гаранте. В 2003 году начал работать спортивным директором Кривбасса, а со временем стал главным тренером команды.

В начале 2007 года возглавил луганскую Зарю, но оставил должность в марте 2008 года. Также длительное время тренировал краматорский Авангард (с 2016 до 2020 года).

Последние годы Александр Косевич посвятил восстановлению и поддержке футбольной инфраструктуры Донецкой области в условиях войны. Он работал первым вице-президентом и исполнительным директором Ассоциации футбола Донецкой области, выполнял функции Делегата УАФ на матчах УПЛ.

Редакция 24 Канала приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Косевича. Вечная память человеку, который почти всю свою жизнь посвятил украинскому футболу.