Во вторник, 8 апреля, ушел из жизни выдающийся португальский скаут Аурелио Перейра. Он сделал огромный вклад в развитие футбола, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Спортинга.

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Роналду выразил соболезнования по поводу смерти Аурелио Перейры

С 1988 года Аурелио Перейра возглавил отдел поиска талантов для академии Спортинга. Благодаря его усилиям удалось открыть Криштиану Роналду, Пауло Футре, Луиша Фигу, Рикарду Куарежму.

Его будут помнить как одного из величайших скаутов в истории Португалии и Спортинга,

– говорится в заявлении клуба.

Криштиану Роналду было всего 12 лет, когда Перейра пригласил его из Насиуналя в академию Спортинга в 1997 году. Уже в 2002 году Криш дебютировал за основную команду "львов", а в 2003 году присоединился к Манчестер Юнайтед.

Звездный футболист отдал дань уважения выдающемуся скауту, который дал ему путевку в большой футбол.

"Это один из великих символов мирового спорта. Он нас оставил, но в наших сердцах его наследие будет жить вечно. Я никогда не перестану быть благодарным ему за все, что он сделал для меня и других игроков.

Спасибо, мистер Аурелио! Покойся с миром", – написал Роналду в инстаграме.

Аурелио Перейра со своими звездными воспитанниками / фото из соцсетей Спортинга и Роналду

Отметим, что в 2016 году сборная Португалии во главе с капитаном Криштиану Роналду выиграла чемпионат Европы. В составе чемпиона выступали 10 игроков, которых открыл Аурелио.

За выдающийся вклад в развитие футбола Перейра был награжден орденом УЕФА "За заслуги". В честь него Спортинг назвал школу и главную арену Академии.