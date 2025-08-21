Подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу со счетом 98:86, благодаря которой обеспечили себе участие в первом раунде квалификации. В этом поединке произошло историческое событие для украинского баскетбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФБУ.

Какое достижение покорилось Ковляру?

Разыгрывающий защитник Александр Ковляр установил рекорд результативности среди игроков "сине-желтых" в одном матче. Он стал первым баскетболистом, который в поединке за сборную Украины пересек отметку в 30 очков.

23-летний спортсмен записал в свой актив сразу 33 набранных очка. К ним он также добавил шесть результативных передач и столько же подборов.

Это позволило Ковляру стать самым результативным баскетболистом сборной Украины в истории по итогам одной игры. Он превзошел достижения Артема Пустового и Алексея Печерова, которые до этого делили пальму первенства по этому показателю, набирая по 29 очков.



Самые результативные игроки сборной Украины в одном матче / Фото ФБУ

Справка. Благодаря победе над Словакией подопечные Багатскиса сыграют в первом раунде квалификации на чемпионат мира. Соперниками "сине-желтых" в группе станут Испания, Дания и Грузия.

Напомним, что в преквалификации за Украину не играли баскетболисты, которые выступают в НБА. За это они получили немало критики не только от фанатов, но и главного тренера "сине-желтых".