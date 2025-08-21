Підопічні Айнарса Багатскіса здобули перемогу з рахунком 98:86, завдяки якій забезпечили собі участь у першому раунді кваліфікації. В цьому поєдинку сталася історична подія для українського баскетболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФБУ.

Яке досягнення підкорилося Ковляру?

Розігруючий захисник Олександр Ковляр встановив рекорд результативності серед гравців "синьо-жовтих" в одному матчі. Він став першим баскетболістом, який у поєдинку за збірну України перетнув позначку в 30 очок.

23-річний спортсмен записав у свій актив одразу 33 набрані очка. До них він також додав шість результативних передач і стільки ж підбирань.

Це дозволило Ковляру стати найрезультативнішим баскетболістом збірної України в історії за підсумками однієї гри. Він перевершив досягнення Артема Пустового та Олексія Печерова, які до цього ділили пальму першості за цим показником, набираючи по 29 очок.



Найрезультативніші гравці збірної України в одному матчі / Фото ФБУ

Довідка. Завдяки перемозі над Словаччиною підопічні Багатскіса зіграють у першому раунді кваліфікації на чемпіонат світу. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть Іспанія, Данія та Грузія.

Нагадаємо, що у прекваліфікації за Україну не грали баскетболісти, які виступають у НБА. За це вони отримали чимало критики не тільки від фанатів, а й головного тренера "синьо-жовтих".