Украинский баскетболист установил рекорд сборной по результативности в одном матче
- Александр Ковляр установил рекорд результативности в истории сборной Украины, набрав 33 очка в матче против Словакии.
- Благодаря победе над Словакией, "сине-желтые" прошли в первый раунд квалификации на чемпионат мира, где сыграет против Испании, Дании и Грузии.
- Ковляр превзошел предыдущее достижение Артема Пустового и Алексея Печерова, которые набирали по 29 очков.
В среду, 20 августа, сборная Украины по баскетболу провела решающий матч в преквалификации чемпионата мира-2027. Соперником "сине-желтых" была Словакия.
Подопечные Айнарса Багатскиса одержали победу со счетом 98:86, благодаря которой обеспечили себе участие в первом раунде квалификации. В этом поединке произошло историческое событие для украинского баскетбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФБУ.
Какое достижение покорилось Ковляру?
Разыгрывающий защитник Александр Ковляр установил рекорд результативности среди игроков "сине-желтых" в одном матче. Он стал первым баскетболистом, который в поединке за сборную Украины пересек отметку в 30 очков.
23-летний спортсмен записал в свой актив сразу 33 набранных очка. К ним он также добавил шесть результативных передач и столько же подборов.
Это позволило Ковляру стать самым результативным баскетболистом сборной Украины в истории по итогам одной игры. Он превзошел достижения Артема Пустового и Алексея Печерова, которые до этого делили пальму первенства по этому показателю, набирая по 29 очков.
Самые результативные игроки сборной Украины в одном матче / Фото ФБУ
Справка. Благодаря победе над Словакией подопечные Багатскиса сыграют в первом раунде квалификации на чемпионат мира. Соперниками "сине-желтых" в группе станут Испания, Дания и Грузия.
Напомним, что в преквалификации за Украину не играли баскетболисты, которые выступают в НБА. За это они получили немало критики не только от фанатов, но и главного тренера "сине-желтых".