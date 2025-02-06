Промоутер Усика признался, ради какого боя вернется на ринг украинский чемпион

Александр Усик в 2024 году стал королем супертяжелой весовой категории. Сейчас он отдыхает после реванша с Тайсоном Фьюри, а его будущее в боксе остается неизвестным.

Украинскому чемпиону за это время немало бойцов пытались бросить вызов. Одним из самых активных был Мартин Баколе, который публично обещал нокаутировать Александра Усика.

Читайте также "У него крепкая каменная челюсть": известный тренер назвал боксера, который способен победить Усика

Амбициозная цель

Промоутер объединенного чемпиона мира Александр Красюк рассказал, планирует ли украинец выходить на ринг против конголезского супертяжеловеса. Он заявил, что этого не произойдет и озвучил главную цель Александра Усика в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

"Александр не будет драться против Баколе и на это есть одна важная причина. Мартин не владеет никакими титулами чемпиона мира. Поэтому нам этот бой неинтересен.

Усик может вернуться на ринг только ради чего-то необычного и экстраординарного – поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Это главная цель на 2025 год. В этом заключается наш план. Поскольку ранее в истории бокса такого никогда не было", – сказал Красюк.

Справка. Речь идет о статусе 3-кратного абсолюта. Сейчас титулом IBF в хевивейте владеет британец Даниэль Дюбуа, который 22 февраля проведет бой против Джозефа Паркера.

Напомним, что Александр Усик остается непобедимым на профессиональном уровне. Он одержал все победы в 23 поединках.