По словам футболиста, который провел 45 матчей Лиги чемпионов в составе Шахтера, в настоящее время физическая форма игроков донецкой команды остается некой тайной. Об этом эксперт рассказал в интервью 24 Каналу.

Что сказал Кучер о форме Шахтера

В среду, 14 октября, в 22:00, "горняки" проведут формально домашний матч Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК.

Этот матч не стоит брать за основу для оценки, поэтому трудно определить, в каком физическом состоянии находятся футболисты Шахтера. Посмотрим уже в матче против АЕКа и тогда сможем оценить, как они вышли из этой паузы,

– сказал Кучер.

Отметим, что эксперт также прокомментировал будущее главного тренера Шахтера Арды Турана.

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Отметим, что цвета греческого клуба представляет бывший полузащитник Шахтера Александр Зубков. На данный момент 30-летний украинец не является основным игроком команды. На счету Зубкова один гол и одна голевая передача в восьми матчах за АЕК.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно финишировать в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.