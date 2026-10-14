За словами футболіста, який провів 45 матчів Ліги чемпіонів у формі Шахтаря, наразі кондиції гравців донецького колективу є певною таємницею. Про це експерт зазначив в інтерв’ю для 24 Каналу.

Що сказав Кучер про форму Шахтаря

У середу, 14 жовтня, о 22:00 "гірники" проведуть формально домашній матч Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК.

Цей матч брати за основу для оцінки не потрібно, тож важко визначити, у якому фізичному стані перебувають футболісти Шахтаря. Побачимо уже у матчі проти АЕКа і тоді зможемо оцінити те, як вони вийшли з цієї паузи,

– сказав Кучер.

Зазначимо, що експерт також прокоментував майбутнє головного тренера Шахтаря Арди Турана.

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Зазначимо, що кольори грецького клубу представляє колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков. Наразі 30-річний українець не має статусу основного футболіста команди. На рахунку Зубкова один гол та один асист у восьми матчах за АЕК.

Щоб пробитися у раунд плей-оф, Шахтарю потрібно фінішувати у турнірній таблиці не нижче 24-го місця. Зокрема, клуби, які за підсумками групового етапу посядуть перші вісім місць, вийдуть до 1/8 фіналу. Водночас команди з 9-ї до 24-ї позиції гратимуть в 1/16 фіналу.