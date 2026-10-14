Трудно сказать, в каком состоянии футболисты Шахтера, – Кучер о матче против АЕКа в Лиге чемпионов

Бывший центральный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер высказался об игровой форме подопечных Арды Турана. На их физическую форму могла повлиять международная пауза.

По словам футболиста, который провел 45 матчей Лиги чемпионов в составе Шахтера, в настоящее время физическая форма игроков донецкой команды остается некой тайной. Об этом эксперт рассказал в интервью 24 Каналу.

Что сказал Кучер о форме Шахтера

В среду, 14 октября, в 22:00, "горняки" проведут формально домашний матч Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК.

Этот матч не стоит брать за основу для оценки, поэтому трудно определить, в каком физическом состоянии находятся футболисты Шахтера. Посмотрим уже в матче против АЕКа и тогда сможем оценить, как они вышли из этой паузы,

– сказал Кучер.

Отметим, что эксперт также прокомментировал будущее главного тренера Шахтера Арды Турана.

Что еще известно о выступлении Шахтера в Лиге чемпионов 2026/27

Отметим, что цвета греческого клуба представляет бывший полузащитник Шахтера Александр Зубков. На данный момент 30-летний украинец не является основным игроком команды. На счету Зубкова один гол и одна голевая передача в восьми матчах за АЕК.

Чтобы пробиться в раунд плей-офф, Шахтеру нужно финишировать в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.