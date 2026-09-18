Сборные Польши и Болгарии провели один из самых напряженных матчей группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Победа болгар в пяти сетах оставила сборную Украины на втором месте в своей группе, сообщает 24 Канал.

Что разозлило поляков?

Во время решающего тай-брейка Николов эффектной атакой обеспечил Болгарии преимущество 8:4. После результативного удара волейболист эмоционально отпраздновал заработанный бал, сделав рукой жест, напоминавший перерезание горла.

Этот эпизод вызвал бурную реакцию в польском информационном пространстве и среди болельщиков. Часть поклонников сборной Польши восприняла жест как оскорбительный и потребовала соответствующей реакции.

В то же время другие предполагали, что болгарский игрок действовал исключительно под влиянием эмоций после важного розыгрыша.

Видео скандального эпизода в матче Болгария – Польша

Болгария победила Польшу, но не опередила Украину

В заключительном туре группы В Болгарии нужно было победить Польшу в трех или четырех партиях, чтобы занять второе место и обойти сборную Украины. Однако команда Николова одержала победу лишь в пяти сетах – 20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18.

Благодаря этому результату Украина завершила групповой этап на второй позиции и вышла в 1/8 финала, где сыграет против Румынии. Болгария заняла третье место и встретится с Германией.

Для Польши поражение от Болгарии стало единственным на групповом этапе. Ранее команда победила Украину со счетом 3:0.

Напомним, волейболист сборной Украины Василий Тупчий рассказывал о неоднозначной реакции польских болельщиков на объединение львовского "Барком-Кажаны" с польским клубом и о случаях негативного отношения к украинцам.