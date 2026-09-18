Збірні Польщі та Болгарії видали один із найнапруженіших матчів групового етапу чемпіонату Європи з волейболу. Перемога болгар у п'яти сетах залишила збірну Україну на другому місці своїй групі, передає 24 Канал.

Що розлютило поляків?

Під час вирішального тай-брейку Ніколов ефектною атакою приніс Болгарії перевагу 8:4. Після результативного удару волейболіст емоційно відсвяткував зароблений бал, зробивши рукою жест, який нагадував перерізання горла.

Цей епізод викликав бурхливу реакцію у польському інформаційному просторі та серед уболівальників. Частина прихильників збірної Польщі сприйняла жест як образливий і вимагала відповідної реакції.

Водночас інші припускали, що болгарський гравець діяв винятково на емоціях після важливого розіграшу.

Відео скандального епізоду у матчі Болгарія – Польща

Болгарія перемогла Польщу, але не випередила Україну

У заключному турі групи В Болгарії потрібно було перемагати Польщу у трьох або чотирьох партіях, аби посісти друге місце та обійти збірну України. Однак команда Ніколова здобула перемогу лише у п'яти сетах – 20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18.

Завдяки цьому результату Україна завершила груповий етап на другій позиції та вийшла до 1/8 фіналу, де зіграє проти Румунії. Болгарія стала третьою і зустрінеться з Німеччиною.

Для Польщі поразка від Болгарії стала єдиною на груповому етапі. Раніше команда перемогла Україну з рахунком 3:0.

Нагадаємо, волейболіст збірної України Василь Тупчій розповідав про неоднозначну реакцію польського фанатського середовища на об'єднання львівського Барком-Кажани з польським клубом та про випадки негативного ставлення до українців.