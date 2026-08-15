Нойок принял участие в матче своего Кизылжара против Алтая, в котором команда заработала важное для сохранения места в лиге очко. Однако однако именно из-за украинца Кизылжару впоследствии было присуждено техническое поражение, пишет 24 Канал.

Что произошло в чемпионате Казахстана с украинцем Нойоком

Полузащитник, являющийся воспитанником Шахтера, провел на поле почти весь матч 21-го тура казахской Премьер-лиги, в котором его Кизилжар сумел сыграть вничью с Алтаем 2:2.

Но оказалось, что весной Нойок уже участвовал в этом же туре. Тогда он выступал за Атырау и сыграл матч с Актобе, который формально считался перенесенным поединком, поскольку команды обменялись домашней и выездной играми. Затем летом он перешел в Кизилжар.

Поскольку по документам получилось, что один и тот же игрок выступил в одном туре чемпионата дважды, дисциплинарный комитет присудил Кизылжару техническое поражение. Потеря даже одного очка для команды болезненна, ведь она снижает шансы остаться в элите.

Почему известен Александр Нойок

В Украине полузащитник выступал за ужгородское Закарпатье, харьковский Металлист и донецкий Металлург, после чего перебрался в Беларусь.

Далее в его карьере последовала непродолжительная поездка в Россию, после чего он вновь вернулся в Беларусь, а впоследствии – выступления на Кипре, в Израиле и, наконец, в Казахстане.

Нойок прошел практически все уровни сборной Украины, кроме национальной. За молодежную сборную провел 17 матчей, забил 4 гола.