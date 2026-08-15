Нойок взяв участь у матчі свого Кизилжара проти Алтая, в якому команда здобула важливе для збереження прописки очко. Проте саме через українця згодом Кизилжару було присуджено технічну поразку, пише 24 Канал.

Що сталося у чемпіонаті Казахстану з українцем Нойком

Півзахисник, який є вихованцем Шахтаря, провів на полі майже увесь матч 21-го туру казахської Прем'єр-ліги, у якому його Кизалжар зміг зіграти внічию з Алтаєм 2:2.

Але виявилося, що навесні Нойок вже брав участь у цьому ж турі. Тоді він виступав за Атирау і зіграв матч з Актобе, який формально вважався перенесеним поєдинком, бо команди обмінялися домашньою і гостьовою грою. Потім влітку він перебрався до Кизилжара.

Оскільки за документами вийшло, що один і той самий гравець виступив в одному турі першості двічі, дисциплінарний комітет присудив Кизилжару технічну поразку. Втрата навіть одного залікового пункту для команди болюча, адже знижує шанси на те, щоб залишитися в еліті.

Чим відомий Олександр Нойок

В Україні хавбек виступав за ужгородське Закарпаття, харківський Металіст та донецький Металург, після чого перебрався до Білорусі.

Далі в його кар'єрі була нетривала поїздка до Росії, після чого знову повернення в Білорусь, а згодом – виступи на Кіпрі, в Ізраїлі та зрештою в Казахстані.

Нойок пройшов практично усі рівні збірної України, окрім національної. За молодіжку провів 17 матчів, забив 4 голи.