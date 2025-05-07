Любитель диктаторов Александр Овечкин осчастливил "картофельного фюрера". Российский хоккеист сделал личный подарок Александру Лукашенко.

Российская звезда НХЛ Александр Овечкин продолжает демонстрировать свою приверженность кровавым диктаторам и преступникам. Нападающий Вашингтон Кэпиталз подарил самоназначенному президенту Беларуси Александру Лукашенко именную майку с автографом, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Презент диктатору Беларуси

Овечкин решил отблагодарить Лукашенко за лесть в свой адрес.

"Александру Григорьевичу от Ovi! Всех благ", – написал на игровом свитере хоккеист.

Подарок Овечкина Лукашенко / фото из российских СМИ

Ранее Лукашенко поздравил Овечкина с бомбардирским рекордом в НХЛ и сообщил, что гордится им как хоккейный болельщик.

Сообщается, что джерси от Овечкина станет экспонатом во Дворце Независимости в Минске.

Политические взгляды Овечкина

Напомним, что 6 апреля Овечкин забросил свою 695 шайбу за карьеру в НХЛ и превзошел рекорд легендарного Уэйна Гретцки (694). В честь этого события в Вашингтоне решили объявить 11 апреля днем российского хоккеиста.

Руководство НХЛ закрывает глаза на политические предпочтения Александра Овечкина, который известен поддержкой Владимира Путина. Звездный хоккеист не осудил агрессию России против Украины. В июне 2023 года президент России объявил Овечкину благодарность "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".