Фанат Путина Овечкин подарил Лукашенко джерси с автографом
- Александр Овечкин подарил именную майку с автографом Александру Лукашенко, которая станет экспонатом во Дворце Независимости в Минске.
- Овечкин известен своей поддержкой Владимира Путина и не осуждает агрессию России против Украины.
Любитель диктаторов Александр Овечкин осчастливил "картофельного фюрера". Российский хоккеист сделал личный подарок Александру Лукашенко.
Российская звезда НХЛ Александр Овечкин продолжает демонстрировать свою приверженность кровавым диктаторам и преступникам. Нападающий Вашингтон Кэпиталз подарил самоназначенному президенту Беларуси Александру Лукашенко именную майку с автографом, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Презент диктатору Беларуси
Овечкин решил отблагодарить Лукашенко за лесть в свой адрес.
"Александру Григорьевичу от Ovi! Всех благ", – написал на игровом свитере хоккеист.
Подарок Овечкина Лукашенко / фото из российских СМИ
Ранее Лукашенко поздравил Овечкина с бомбардирским рекордом в НХЛ и сообщил, что гордится им как хоккейный болельщик.
Сообщается, что джерси от Овечкина станет экспонатом во Дворце Независимости в Минске.
Политические взгляды Овечкина
Напомним, что 6 апреля Овечкин забросил свою 695 шайбу за карьеру в НХЛ и превзошел рекорд легендарного Уэйна Гретцки (694). В честь этого события в Вашингтоне решили объявить 11 апреля днем российского хоккеиста.
Руководство НХЛ закрывает глаза на политические предпочтения Александра Овечкина, который известен поддержкой Владимира Путина. Звездный хоккеист не осудил агрессию России против Украины. В июне 2023 года президент России объявил Овечкину благодарность "за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".